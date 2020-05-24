«جوباص» تسيّر رحلة للمدن السياحية في أول أيام العيد

قال ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة «جوباص» للنقل السياحي، إنه مع أول أيام عيد الفطر المبارك تم تشغيل رحلة واحدة للغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح والساحل الشمالي، موضحا أن الشركة كانت تعمل بنسبة 100% في فترة الأعياد والمناسبات، وتداعيات فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل كبير على مجال النقل السياحي فأصبحنا نعمل بـ10% من الرحلات التي كنا نسيرها قبل ظهور الفيروس.وأضاف «نصيف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن حركة الأتوبيسات تسير وفقا لمواعيد الحظر المفروضة بالبلاد، موضحا أنه يتم تعقيمها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة وفور عودته، بالإضافة إلى تقديم الكمامات للركاب واتباع الإجراءات الوقائية، حيث يعمل الأتوبيس بنصف الطاقة الكلية مع مراعاة وجود مقعد فارغ بجوار كل راكب حرصا على إتاحة التباعد بين الركاب حفاظا على سلامتهم.يشار إلى أن «جوباص» شركة مساهمة مصرية تعمل تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وهي أول شركة قطاع خاص تعمل بمجال النقل العام، وتقوم بتسيير عدة خطوط بين المحافظات السياحية.