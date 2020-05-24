طارق الشناوي يعلق على نهايات مسلسلات رمضان 2020

علق الناقد الفني طارق الشناوي على نهايات مسلسلات رمضان 2020 وتشابهها بين الزواج والإعدام.وقال «الشناوي» في لقاء له بفضائية سكاي نيوز عربية، قال إن ختام مسلسل البرنس جمع بين أمرين (الإعدام والزواج).وأوضح أن النهاية التي كان بها خفة ظل مسلسل «100 وش» حيث سافر اللصوص إلى سويسرا وعاشوا على التسول وهو ما ارتضاه الناس على اعتبار أن قضاء أهم من قضاء.وأوضح أن مسلسل «النهاية» خرج عن المألوف، لكن مشكلته أننا في عام 2045 أي بعد قرن وربع من الآن والصورة فقيرة والخيال الذي قدم لا يتوأم مع الزمن لانه مغاير تمامًا لما رأيته ولم يساعدهم خيالهم لتصوير العالم المقبل.وأشار إلى أن الناس تحب يوسف الشريف في المطلق، وانتهاء إسرائيل من على الخريطة وعودة العرب للقدس تجعل الشباب يحبونه.