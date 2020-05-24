32 وفاة و1141 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت تركيا تسجيل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة- وفقا لقنوات إخبارية اليوم الأحد- بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1141 ليصل إلى 156827 حالة.