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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشكيل قوة مشتركة وغرفة معلومات موحدة جنوب كردفان بالسودان

الأحد 24/مايو/2020 - 08:04 م
ركن شمس الدين كباشي
ركن شمس الدين كباشي
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أعلن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة والأمن، تحت قيادة واحدة، وغرفة معلومات موحدة، لبسط الأمن وهيبة الدولة بولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)؛ إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

وأكد كباشي، لدى مخاطبته أسر الشهداء بعدد من أحياء "كادوقلى" اليوم الأحد، أن الأحداث الأخيرة بالولاية أحدثت هزة في المركز والولاية، مشيرا إلى سعي بعض الجهات لاستغلالها لإحداث صدام بين القوات النظامية في البلاد، وقد فشلت تلك المساعي.

وقدم الفريق أول ركن كباشي واجب العزاء لأسر ضحايا الاشتباكات التي اندلعت في الولاية.

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