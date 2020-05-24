الجيش الليبي: قواتنا الجوية بدأت استعادة السيادة على عدة مناطق

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة على عدد من مناطق ليبيا.وأوضح اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحابات نفذها الجيش الليبي، لأن الأمر يتعلق بإعادة تموضع ضمن خطط عسكرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية حققت تحولات كبيرة خلال الساعات الـ72 الماضية، مؤكدا أن العمليات العسكرية لم تتوقف.وأكد المسماري أن القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، أسقطت أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية.في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بوصول دفعة جديدة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا إلى ليبيا خلال الساعات الفائتة، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة بطرابلس إلى جانب حكومة فايز السراج.وذكر المرصد أن الدفعة الجديدة من "المرتزقة" السوريين ضمت 500 مقاتل، يتبعون فصائل سورية موالية لأنقرة.وبحسب المرصد، فإن المجموعة الجديدة ستشارك في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي في طرابلس.وطبقا لأرقام المرصد، بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 10100 "مرتزق" بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.