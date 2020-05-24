عبدالمجيد صقر: شعب السويس واعٍ ومثقف والتزم بإجراءات مكافحة كورونا

قال محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، إن شعب السويس شعب واعٍ ومثقف، والتزم بالإجراءات التي اتخذتها الدولة أول أيام عيد الفطر المبارك.وناشد المحافظ شعب السويس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لنتمكن من الاحتفال بالأعياد كما اعتدنا.وأكد صقر أن ٤ من فنادق السويس والعين السخنة حصلت على شهادة صلاحية صحية، لاستقبال نزلاء خلال أيام عيد الفطر، بشرط أن تعمل بنسبة ٢٥% من طاقتها، منعا لأي تزاحم، وحرصا على اتخاذ مسافات آمنة.وأشاد المحافظ بدور أمن السويس في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.