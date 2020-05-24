ارتفاع إصابات كورونا لـ1015 في مالى

أعلنت وزارة الصحة في مالى، اليوم الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية اليوم- أن عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في مالي بلغ 1015 مصابا، تعافي منهم 543 شخصا، فيما بلغت الوفيات 55 حالة.