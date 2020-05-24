مشهد انتقام رضوان من فتحي في «البرنس» يتصدر «يوتيوب»

كسر مشهد انتقام الفنان محمد رمضان «رضوان البرنس» من أخيه غير الشقيق «فتحي» ويجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر في مسلسل «البرنس» حاجز المليوني ونصف مشاهدة، كما تصدر تريند «يوتيوب» لليوم الثاني على التوالي.وأثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل «البرنس» ضجة كبيرة، حيث نجح رضوان في أخذ ثأره من أخوته الذين تسببوا في قتل زوجته وابنه، وتدمير حياته بسبب الورث، كما حقق المسلسل بشكل عام نجاحا كبيرا بين الجمهور وإشادات عديدة من قبل المشاهدين والنقاد والفنانين.مسلسل البرنس شارك في بطولته الفنانة نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.