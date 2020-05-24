الأنبا مكاري يلقي عظة الأحد «أون لاين»

ألقى الأنبا مكاري أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لشبرا الجنوبية، اليوم، العظة الأسبوعية ليوم الأحد، التي تذاع أسبوعيًا على القنوات الفضائية.ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية يوميا في عظة الأحد الأسبوعية، وجاءت برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وتحرص الكنيسة في الوقت الراهن على تكثيف العظات الروحية عبرالمنصات الإعلامية المختلفة وتقنية البث المباشر «أون لاين» بديلا عن قرار تعليق الصلوات، وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.