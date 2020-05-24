العراق: 7 إصابات جديدة بكورونا في أربيل

أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل بالعراق، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في أربيل بلغ 250 حالة.وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت أمس، تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة في عموم العراق.