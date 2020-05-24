الكنيسة تحتفل بعشية رحيل أبيفانيوس أسقف قبرص

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعشية تذكار رحيل القديس أبيفانيوس أسقف قبرص.ولد هذا القديس من أبوين يهوديين وتوفي والده فقامت أمه بتربيته.وكان أسقف قبرص القديس إبيفانيوس محبوبًا بين كنائسه، ويعظ دائما عن الرحمة وضرورة أن يكون الإنسان رحيمًا في أفعاله.ورحل القديس إبيفانيوس في مثل هذا اليوم بعام 402 م وفقًا لكتاب التاريخ الكنسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية «السنكسار».