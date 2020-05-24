مدير «تموين الجيزة»: غرفة عمليات لتلقى الشكاوى على مدار الـ24 ساعة

قال طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة، إنه تم إنشاء غرفة عمليات بناء على تعليمات وزير التموين والمحافظة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات مقرها في ديوان المحافظة، وتتلقى أي شكاوى خلال 24 ساعة.وأضاف خلال لقاء على شاشة "dmc"، أنه توجد 20 لجنة للمرور على المخابز والأسواق، وعددها 1300 مخبز، كما تم توفير الدقيق لمدة 5 أيام في المخابز، موضحا أنه يوجد 269 محطة مستودع بوتاجاز، يتم الإشراف عليها يوميا.وأكد أن الـ20 لجنة مرور موزعة على جميع أنحاء المحافظة من الواحات، للبدرشين، كما ناشد أي مواطن لديه شكوى من أي بقال أو مخبز يتصل بـ 27618652، مردفا: "24 ساعة متواجدين في غرفة العمليات، ومن يجد أي نقص في السلع التموينية أو الغذائية يتصل بنا.