صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في «حارس الجبل»

قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك، إن مشاركتها في «حارس الجبل» تعود لرغبتها في تقديم شيء مميز للفنان الراحل سامر المصري، هي وباقي نجوم العمل، ويكون إهداء لروحه لأنه بطل الأعمال البدوية ولا يوجد أحد يرى حصانا أو مسلسلا دون أن يتخيله.وأضافت «صبا» خلال لقاء تلفزيوني لها عبر فضائية سكاي نيوز، منذ توفى ياسر المصري وأنا أفكر بعمل تحيه خاصة لروحه لأننا نشتاق له دائمًا، ودائما نشعر بوجوده وبروحه خلال التصوير.وتابعت: «الأمر الثاني أنا أحب البدوي، وأريد أن أرجع هيبته مرة أخرى، لأنه أصبح الأمر تجاريا أكثر، وهذا تراثنا والبدوي به أشياء كثيةر تشد الناس، ولكن حصرها في بنت ترتدي فضة كثيرة وتملئ مياه من البئر ويراه شابا ويتخانق من أجلها فهو موضوع تجاري وموجه لشيء واحد».واستطردت: «حارس الجبل مختلف في شخصياته والمرأة البدوية صاحبة إرادة حقيقية والعمل لا يوجد به شرير من أجل الشر، ولا فتاة معشوقة، وبه أشخاص عاديون».وأكدت أن المرأة البدوية أكثر حرية من المرأة المتحضرة وتشارك الرجل في كل شيء ويؤخذ رأيها وهي شخصية طريفة ومختلفة، وعقل البدوي يسمح للتفكير والحلم والشعر، وفي نفس الوقت للقساوة والجفاف أحيانا.