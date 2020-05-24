حملة لضبط شوارع حى شرق الإسكندرية أول أيام العيد (صور)

شنّ حي شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة لضبط الشارع بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، في أول أيام عيد الفطر، واستهدفت الحملة شارع مصطفى كامل وسوق باكوس بجميع متفرعاته.وأسفرت الحملة عن التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات المتنوعة، وإزالة التعديات على حرم الطريق خلال خط سير الحملة التي تُعيق المرور والمارة، وأيضًا تم العمل على فضّ تجمع المواطنين ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد (كوفيد19).ولقد جاءت الحملة بمشاركة إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وبحضور سكرتير عام الحي، ولا تزال الحملات متتالية لفرض الإنضباط بنطاق الحي.