«القومى للمرأة» يشيد بارتداء مذيعى «extra news» قمصانا تحمل صور شهداء «البرث»

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما قدمته قناة extra news من لفته إنسانية بارتداء مذيعى القناة قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة البرث أثناء جولاتها الإخبارية.وقالت الدكتورة مايا مرسى إن مثل هذه المشاعر النبيلة لإدارة قناة extra news تعبر عن الدور المهني النبيل للإعلام الوطني، مؤكدة أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من أمن واستقرار الوطن، ومن عزيمة جنودنا البواسل بل ستزيدهم قوة وصلابة فى حربهم النبيلة ضد الإرهاب لحماية أمن وسلامة الوطن.كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى إلى أسر الشهداء الأبطال، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.