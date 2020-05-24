تكثيف أمني على بوابتي الشاطئ وحديقة دمياط الجديدة المركزية

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وبالتعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية والأجهزة الأمنية وقسم شرطة مدينة دمياط الجديدة، تم تكثيف التواجد الأمني على بوابتي منطقة الشاطئ وأمام الحديقة المركزية.وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في تصريحات له أنه غلق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ، وتم غمرالحدائق بالمياه، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها وكذا منع أي إشغالات أو تواجد باعة جائلين، للحد من انتشار الفيروس وتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة.وأعلن أنه تم منع جميع الفنادق والنوادي والقاعات بالمدينة من قبول أي حجوزات لإقامة أي احتفالات خاصة بعيد الفطر المبارك.