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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 إصابات جديدة بـ«كورونا» وحالة شفاء في الأردن

الأحد 24/مايو/2020 - 05:57 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 708 حالات.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الحالات الأربع الجديدة سجلت لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، وأحدهم من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى "الملكة علياء"، إضافة إلى إجراء 1451 فحصًا مخبريًّا لهذا اليوم؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 163173 فحصًا.

ولفت إلى أن فترة حظر التجول الشامل التي امتدّت لثلاثة أيّام تنتهي منتصف هذه الليلة، إذ ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا اعتبارًا من الغد، بحيث يُسمَح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحًا وحتّى الساعة السابعة مساءً، كما يُسمَح للمنشآت التجاريّة بالعمل خلال هذه الأوقات أيضًا.

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