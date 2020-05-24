تركيا تقرر زيادة ضريبية جديدة على شراء العملة الصعبة والذهب

كشفت قناة «العربية» عن الزيادة الضريبية التي أقرتها تركيا على شراء العملة الصعبة، ووصلت الزيادة إلى 1% من 0.2%، وتأتي الخطوة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.وتابعت العربية بأن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، يشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.يذكر أن تركيا، بدأت بفرض الضريبة عند 0.1% في مايو من العام الماضي ثم رفعتها إلى 0.2% مع محاولة السلطات لايجاد حل، خاصة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.وأشارت قناة العربية إلى أن زيادة ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13% منذ بداية العام الحالي، ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد التركي.