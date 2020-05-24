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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة النمسا تضبط الرئيس وزوجته في مطعم بعد وقت الحظر

الأحد 24/مايو/2020 - 05:18 م
ألكسندر فان دير
ألكسندر فان دير
وكالات
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ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور داخل مطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة «كرونه تسايتونج» النمساوية، أكد فان دير بيلين الواقعة اليوم، واعتذر عنها، وقال: «لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت».

وفي السياق، أكدت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا.

وقالت الصحيفة إنه كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.

غير أن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسميا بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة.

وأعرب فان دير بيلين اليوم مجددا عن شعوره بالندم وقال: «أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ».

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