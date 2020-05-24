طفل مسلسل لعبة النسيان: «أنا بخير وألف سلامة على ماما زوزو»

بعد انتشار خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، انطلقت التساؤلات حول المشاركين معها في مسلسل لعبة النسيان.وخرج الطفل آدم وهدان الذي ظهر بمسلسل لعبة النسيان ليطمئن الجمهور عليه، وقال عبر فيديو نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي:"ميرسي جدا لكل اللي بيسألوا عليا بطمنكوا أنا كويس أهو وأف سلامة على ماما زوزو، أنا عرفت إن هى بقت أحسن".وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.