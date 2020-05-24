طفل مسلسل لعبة النسيان: «أنا بخير وألف سلامة على ماما زوزو»
الأحد 24/مايو/2020 - 05:17 م
إيمان ماهرطباعة
بعد انتشار خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، انطلقت التساؤلات حول المشاركين معها في مسلسل لعبة النسيان.
وخرج الطفل آدم وهدان الذي ظهر بمسلسل لعبة النسيان ليطمئن الجمهور عليه، وقال عبر فيديو نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي:"ميرسي جدا لكل اللي بيسألوا عليا بطمنكوا أنا كويس أهو وأف سلامة على ماما زوزو، أنا عرفت إن هى بقت أحسن".
وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.
وخرج الطفل آدم وهدان الذي ظهر بمسلسل لعبة النسيان ليطمئن الجمهور عليه، وقال عبر فيديو نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي:"ميرسي جدا لكل اللي بيسألوا عليا بطمنكوا أنا كويس أهو وأف سلامة على ماما زوزو، أنا عرفت إن هى بقت أحسن".
وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.