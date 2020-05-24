رفع الأذان في لوس أنجلوس بمكبرات الصوت لأول مرة

أذاعت فضائية "سكاي نيوز بالعربية" فيديو متداولا لرفع الأذان بمكبرات الصوت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ أنشيء المسجد عام 1995.وقالت المذيعة: إن مسجد الملك فهد أنشئ عام خمسة وتسعين من العقد الماضي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، كهدية للجالية المسلمة في جنوب كاليفورنيا من الملك فهد بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية السعودية، ليكون مركزًا دينيًا وتعليميًا للمسلمين وغير المسلمين في المنطقة.وجود الجوامع ليس بجديد، لكن لم تعتد رفع الأذان بمكبرات صوت، وتكتفي بصوت الإمام وحده دون مكبرات صوت، التزاما بقوانين السيطرة على الضوضاء، لكن هذه المرة حدث استثناء، حيث سمحت سلطات المدينة باستخدام المكبرات، وهو ما استرعى انتباه المصلين والمارة فتوقفوا لتوثيق هذه اللحظة التاريخة.