شبكة OSN تطلق قناة «OSN pop up عادل إمام» اليوم

أعلنت شبكة OSN عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، عن انطلاق قناة جديدة بعنوان "OSN pop up عادل إمام:، وذلك في أول أيام عيد الفطر.يأتي إطلاق القناة الجديدة احتفالا بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الـ80، ومن المقرر عرض ما يقرب 100 من أشهر أفلام ومسرحيات الزعيم، وذلك بدءا من أول أيام العيد على شاشة OSN وأونلاين حصريا.وكانت القائمة التي اختارتها القناة التي تحمل اسم بوب أب على شبكة OSN، الأعمال الزعيم تضم الأعمال التالية: البحث عن فضيحة، والجحيم، وخلى بالك من جيرانك، وإحنا بتوع الاوتوبيس، واللعب مع الكبار، وخمسة باب، وزوج تحت الطلب، وطيور الظلام، وبخيت وعديلة 1، والنمر والأنثى، واحترس من الخط، وأمهات في المنفى، والافوكاتو، والإنس والجن، والإرهاب والكباب، وعيب يا لولو عيب، والغول، والمشبوه، والمولد، والنوم في العسل، وحرامي الحب، وحنفي الأبهة، وخلي بالك من عقلك، وعصابة حمادة وتوتو، والهلفوت، والإرهابي، والتجربة الدانمركية، والأزواج الشياطين، وغيرهم.يذكر أن شبكة OSN قد أطلقت في وقت سابق قناة OSN pop up للفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، وكذلك قناة للفنان الراحل أحمد زكي في ذكرى عيد ميلاده.