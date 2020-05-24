شباب «مستقبل وطن» يؤدون أغنية «إحنا مش بتوع حداد» (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لحزب "مستقبل وطن" مقطع فيديو ظهر خلاله مجموعة من شباب الحزب يغنون أغنية "إحنا مش بتوع حداد" إهداءً إلى شهداء الوطن وخاصة أبطال "ملحة البرث".ظهر الشباب أمام المقر الرئيسي للحزب، وارتدى شباب الحزب، "تي شيرت" تحمل صور للشهيد أحمد المنسي، وعددًا من شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا مش بتوع حداد، أحنا نار تحت الرماد، أحنا صخر ميكسرش وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش، منسي ميت مليون يموتوا والبلاد دي متتحنيش".