بنسبة 89%.. اللاجئون السوريون يعانون البطالة في تركيا

نقل موقع المعارضة التركية "تركيا الآن" عن تقرير أعدته جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين، سلطت فيه الضوء على مشاكل اللاجئين في قضايا مثل التعليم والمأوى والنظافة، وأكدت فيه أنهم يعيشون وضعًا مأساويًّا لا يمكن أن يستمر.وذكر التقرير تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على اللاجئين، موضحا أن نسبة البطالة بين اللاجئين كانت 11% لكن بعد الفيروس أصبحت 89%.وأجريت عملية رصد حالات البطالة في 48 محافظة، موضحا أنه في حال استمرار الفيروس أكثر من ذلك ستتوقف سبل عيش اللاجئين عن الاستمرار.