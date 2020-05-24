35 % تراجعا بمبيعات قطاع «الهاردوير» في 5 أشهر

قال المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: إن قطاع الهاردوير والذي يشمل الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتابلت، شهد تراجعا كبيرا خلال الخمس شهور الأولى للعام الجاري بنسبة تصب نحو 35 %، متأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمنتجات الإلكترونية.وأضاف إبراهيم لـ"الدستور"، أن النصف الثاني للعام الجاري سيشهد استعادة الأسواق التجارية لجزء من هذه الخسائر، موضحا أن حجم استهلاك المصرييين من أجهزة الحاسبات ومستلزماتها يصل إلى نحو 6 مليار جنيه سنويا، متوقعا أن ينخفض إلى نحو 4 مليار جنيه العام الجاري بسبب أحداث كورونا.وأشار إبراهيم إلى أن الدولة قامت بإطلاق العديد من المبادرات لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وجاري تحديد عدد الشركات المتاثرة بهذه الجائحة وتعويضهم وتقديم جزء من الدعم للعمالة في هذه الشركات، موضحا أن الغرفة تقوم بعمل قائمة بأسماء الشركات المتأثرة وآليات حصولها على الدعم اللازم بعد الاتفاق مع إيتيد.