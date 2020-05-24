فيديو محافظ المنوفية خلال توزيع الكعك على أفراد الشرطة وعمال النظافة

عرضت فضائية "TEN"، تقريرا مصورا يستعرض قيام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بجولة تفقدية بشبين الكوم للوقوف على الحالة الأمنية، وقيامه بتوزيع كحك العيد على أفراد الشرطة وعمال النظافة الذين يقومون بأداء واجبهم في الأعياد والمناسبات.وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، أعلنت عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى الأمس.كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.