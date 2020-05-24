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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي يحذر من زيادة معدلات الفساد

الأحد 24/مايو/2020 - 04:09 م
البنك الدولي
البنك الدولي
راندا التوني
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كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن أن استجابة بعض الدول لمواجهة تداعيات فيروس كورنا قد يرفع من معدلات الفساد.

وأوضح التقرير أن سرعة الاستجابة لشراء المستلزمات الطبية وضمان سرعة التخليص الجمركي للأدوية المستوردة قد ينطوي على فساد، مشيرا الى أن اعتماد الحكومات على إجراءات استثنائية في حالات الطوارئ حظر النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان على تعبئة أجهزة الشرطة وغيرها من السلطات لضمان التطبيق، ويتيح ذلك فرصا للقائمين على إنفاذ القانون للسعي إلى التربح.

و أضاف البنك الدولي أنه يلزم استمرار التركيز على سبل مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة جنبا إلى جنب مع مواجهة تداعيات كورونا، التي قد تؤدي إلى ظهور مخاطر وتتيح السرقات وتحويل التمويل بعيدا عن الغرض المقصود منها، كاستخدام شركات وهمية وغير ذلك من الهياكل مجهولة الهوية المسجلة في الملاذات الضريبية لتأمين الفوز بالعقود الحكومية والحصول على القروض أو الإعانات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

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