شواطئ العريش خالية من المواطنين في عيد الفطر (فيديو)

عرضت فضائية "TEN" تقريرا مصورا يستعرض خلو الشواطئ والمنتزهات بالعريش من المواطنين التزاما بقرارات الحظر في أول أيام عيد الفطر، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وكثفت الدولة المصرية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، قد أعلنت عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى الأمس.كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.