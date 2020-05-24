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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 6 مخابز مخالفة في إدكو بالبحيرة

الأحد 24/مايو/2020 - 04:05 م
مخبز
مخبز
نرمين محمود الدهان
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كشف كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عن تشكيل حملة تموينية مكبرة ضمن غرفة عمليات التموين على مركز ومدينه إدكو، للمرور على المخابز البلدية الواقعة بدائرة الإدارة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والقرارات التموينية، وعليه تم ضبط 6 مخابز مخالفة للقانون، منها مخبز بقرية المعدية لعدم التزامه بالمواعيد المقررة والتوقف عن العمل.

كما تم ضبط مخبز بقرية المعدية بوسط البلد لعدم التزامه بإنتاج الخبز المدعم بالمواعيد المقررة قانونا، وتوقفه عن العمل، وتم ضبط مخبز بقرية نمرة ٥ لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن ٢٣ جراما للرغيف الواحد، وتم ضبط مخبز بغرب إدكو لعدم التزامه بمواعيد الإنتاج وتوقفه عن العمل، وتم ضبط مخبز بلدي بغرب إدكو بإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار ١٦ جراما للرغيف الواحد، وإنتاجه خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط مخبز بلدي بوسط إدكو لقيامه بالتصرف في عدد ٩٨ شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق.

كما تم المرور على عدد ٨ مخابز بلدية وتبين تطبيقها القوانين والقرارات التموينية المنظمة، فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

في سياق آخر، قامت اللجنة بالمرور للتأكد من مدى تطبيق قرار رئيس الوزراء بحظر التجوال وتبين التزام جميع المواطنين بالقرار، وستواصل الرقابة التموينية بإدكو حملاتها المشددة ضد كل من تسول له نفسه الاتجار بقوت أبناء الوطن حفاظا على صحة المواطنين.

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