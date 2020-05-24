مسئول ديكورات «الاختيار»: بنينا «كمين البرث» بمواد حقيقية.. واستغرق ٤٥ يومًا

■ بداية.. كيف ترى ردود أفعال الجمهور على مسلسل «الاختيار»؟



■ فى أى شىء يختلف العمل فى «الاختيار» عن غيره من أعمالك السابقة؟



■ تكلفة ديكورات المسلسلات الحربية مرتفعة جدًا.. فهل عانيتم من أى مشكلات إنتاجية؟



■ ما أكثر الصعوبات التى واجهت فريق العمل خلف الكاميرات؟



■ ما عدد أعضاء الفريق المسئول عن ديكورات العمل؟



■ هل اطلعتم على صور أو مقاطع مصورة للأماكن الحقيقية التى حدثت بها المعارك؟



■ كيف وقع اختياركم على أماكن التصوير وبناء ديكورات الأنفاق والأكمنة والوحدات؟



■ ما المدة التى استغرقها بناء هذه الديكورات؟



قال المهندس أحمد فايز، مصمم ديكورات مسلسل «الاختيار»، إن احتفاء الجمهور بحلقات المسلسل جعل فريق العمل يشعر بالفخر لنجاحه فى تجسيد الملحمة الوطنية لبطولات الشهيد العقيد أحمد منسى ورفاقه من ضباط وجنود القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن إدراك الفريق أهمية العمل ساعد على الانتهاء منه فى وقت قصير نسبيًا.وكشف «فايز»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن نحو ٤ مهندسين و١٠٠ عامل ساعدوا فى بناء ديكورات المسلسل، من الأنفاق والوحدات والأكمنة، ومن بينها «مربع البرث» الذى كان أكثر صعوبة، واستغرق بناؤه نحو شهر ونصف الشهر، فى ظل تدشينه من مواد بناء حقيقية مخلوطة بالمواد المتفجرة لإضفاء الواقعية على المشاهد.- كل فريق العمل يشعر بالامتنان للجمهور الذى أعطانا حقنا من الاحتفاء، بعد العمل الذى بذلنا فيه جميعًا جهدًا كبيرًا، ونشعر جميعًا بالفخر لكوننا شركاء فى خروج العمل بهذا الشكل الجيد، الذى يخلد الملحمة الوطنية وبطولات ضباط وجنود القوات المسلحة، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن وشعبه.- عملت من قبل فى تصميم ديكورات عدة مسلسلات، منها «حالة عشق» و«وعد» و«سيرة الحب» و«أبواب الشك»، وكذلك أفلام مثل «كازابلانكا»، و«على معزة وإبراهيم» و«١٢٢» و«سوق الجمعة» و«ورد مسموم»، الحائز على عدد من الجوائز المهمة، بالإضافة إلى العمل مع الفنان أمير كرارة فى الأجزاء الثلاثة لمسلسل «كلبش». لكن «الاختيار» كان مختلفًا، لأننا كنا ندرك حجم المهمة الملقاة على عاتقنا، وأنه أكبر من كل ما عملنا به من قبل، لذا حاولنا أن نكون على قدر المسئولية، وأرجو أن نكون قد حققنا ذلك.- بالطبع لا، بل كنا نتعامل بارتياح كبير فى هذا الأمر، ولم نعانِ من أى صعوبات فى توفير المعدات اللازمة لإنتاج هذا العمل الضخم، لأننا فى النهاية كنا نقدم عملًا عن بطولات الجيش المصرى، فى صورة الشهيد منسى ورفاقه، من الضباط والجنود الذين ظهرت قصصهم فى الحلقات، وكل ذلك تطلب خروج المشاهد فى أفضل صورة ممكنة، وبأفضل الإمكانات، وهو ما ظهر على الشاشة.- كان الأمر متعلقًا بالصعوبات الفنية، فقد كنا أمام تحدٍ كبير من أجل بناء مواقع التصوير فى صحراء خالية من جميع المرافق، فلا ماء ولا كهرباء ولا طعام، حتى إننا اضطررنا لحمل الماء الخاص بنا فى سيارات خاصة لمسافات طويلة، حتى نستمر فى العمل.كما أن الأكمنة ووحدات الجيش التى كنا بصدد بنائها تختلف عما اعتدنا بناءه من قبل، لأننا نبنى الديكورات من الأخشاب والحديد فقط، لكن هذه المرة كانت الأبنية كلها ستنفجر، ما جعلنا نضطر للبناء بمواد حقيقية، حتى تظهر آثار التفجير عليها بشكل يقنع الجمهور، وكان ينبغى أيضًا أن تكون شبيهة بالأماكن الحقيقية، وهو ما زاد من صعوبتها.- قرابة ١٠٠ عامل و٤ مهندسين، اثنان منهم يرافقان التصوير، واثنان يشرفان على تحضيرات باقى المشاهد بصحبة العمال، مع ملاحظة أن بعض المشاهد احتاجت لوجود الطاقم كاملًا أو معظمه، فيما لم يكن بعضها يحتاج سوى ١٠ أفراد أو أقل، بحسب صعوبة كل مشهد.ويجب أن أشيد بهؤلاء العمال والمهندسين لأنهم لم يتعاملوا مع الأمر باعتباره مجرد عمل، لكن تعاملوا معه من منظور الحب والمسئولية، ما ساعد على خروجه بهذا الشكل فى أسرع وقت وفى أفضل صورة ممكنة.- نظرًا للطبيعة السرية لهذه الأماكن لم تكن لها صور أو مقاطع مصورة كثيرة، لكن الجيش أمدنا بصور ومعلومات محدودة، لذا اضطررنا للاستعانة بمواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعى، وتتبع كل ما نشر عن هذه الأحداث من أجل تكوين صورة عنها. بالإضافة إلى ذلك استعنا بالخيال حتى نتمكن من بناء الأكمنة واستراحات الضباط والجنود، وغيرها من التفاصيل التى لا يمكن أن تظهرها الصور.- المحدد الأساسى كان مدى تشابه أماكن التصوير مع المناطق الحقيقية للمعارك والمداهمات، لذا اخترنا منطقة «الحزام الأخضر» لتصوير المعارك والمداهمات التى نفذها الجيش فى منطقة الشيخ زويد، وكذلك تصوير مشاهد معركتى الواحات والفرافرة، نظرًا لدرجة التشابه بينهما، فيما اخترنا منطقة «أنشاص» فى الشرقية وبعض وحدات الجيش بها لتصوير المشاهد الخاصة بـ«الكتيبة ١٠٣»، التى قادها البطل الراحل أحمد منسى.أما عن مشهد «كمين البرث»، فقد شغل مساحة غير قليلة من العمل، لأننا كنا بحاجة لبناء حقيقى بطول واجهة ٣٠ مترًا وبارتفاع ٣ أدوار، وتم البناء بمواد بناء حقيقية من طوب وأسمنت، مخلوطة بمواد قابلة للتفجير، حتى تعطى تأثيرًا حقيقيًا للتفجيرات أثناء تصوير المعركة.وصممنا مشاهد الأنفاق بالكامل، ومنها مشهد المواجهة بين الشهيد «منسى» والإرهابى داخل أحد الأنفاق، وبنينا عددًا كبيرًا من المواقع والأكمنة والأنفاق، حتى يشعر المشاهد أن المعركة التى يشاهدها حقيقية بالكامل، ما كان له أبلغ الأثر فى إقناع الجمهور بالرسالة التى يقدمها المسلسل، وكان المخرج بيتر ميمى يمزج بين المشاهد الحقيقية والمصورة، حتى يبدو للمشاهد كأن العمل يتكامل مع الحقيقة.- المدة متباينة، لكن بناء معظم الأكمنة والأنفاق استغرق نحو ٥ أيام، أما «كمين البرث» فاستغرق تجهيزه نحو شهر ونصف الشهر، ورغم أننا بدأنا العمل فى وقت متأخر نسبيًا من نوفمبر الماضى، إلا أننا استطعنا الانتهاء من العمل وإنجازه ليعرض خلال السباق الرمضانى.وفى الحقيقة لم يكن ممكنًا أن ننتهى من كل هذا العمل فى مثل هذا التوقيت لولا إيمان الجميع بأهمية المسلسل فى مثل هذا التوقيت من تاريخ مصر، ورغبة الجميع فى التغلب على جميع الصعوبات من أجل الانتهاء منه على أكمل وجه، ما جعلنا حريصين على المذاكرة والتجهيز وترتيب العمل بشكل مدروس لننتهى من كل شىء فى موعده المحدد.كما أننا كنا نعلم من البداية أن الأمر صعب ويحتاج مراجعة كل مشهد باليوم والساعة والدقيقة، والإلمام بكل التفاصيل التى تحتاج إلى تركيز كبير، حتى يخرج العمل مختلفًا فى ظل أهميته الكبيرة.