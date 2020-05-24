خبير: المواطنون ملتزمون بالحظر والشوارع خالية (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه كان هناك تخوف من تكدس المواطنين خلال فترة عيد الفطر، مثلما حدث في بداية شهر رمضان ونتج عنه قفزة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.وأضاف "عنان" عبر مداخلة ببرنامج "الآن" على "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المواطنين ملتزمين في البيوت، والشوارع إلى حد ما فارغة، مناشدًا المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية حال التجمعات العائلية في العيد، والحرص على ارتداء الكمامة، وترك مسافة أمانة مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأردف: "في العيد ده مفيش أحضان ولا بوس، خلينا نعيد العيد ده بطريقة مختلفة علشان نعرف نعيد العيد الكبير".وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى الأمس.