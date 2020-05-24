فى أول أيام العيد.. شوارع الغربية خالية من المواطنين

شهدت محافظة الغربية اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الهدوء وخلو الشوارع والمنتزهات والكورنيش من المواطنين، بعد استجابة الأهالي لالتزام المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما انتشرت قوات الأمن فى كافة أنحاء المحافظة وعلي مداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار منع التجول بين المحافظات ومتابعة مدى التزام تطبيق الأماكن الترفيهية قرار الغلق.كما تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية برفع ملاهي مخالفة لقرار الإغلاق بشارع الجلاء التابع لقسم ثان طنطا وتم تحرير محضر بالواقعة.