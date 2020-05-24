تقرير يكشف ارتفاع البطالة بين اللاجئين في تركيا إلى 89%

كشف تقرير لـ"جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين"، أن نسبة البطالة بين اللاجئين في تركيا وصلت إلي 89% بعد ان كانت 11%، مؤكدا أنهم يعيشون وضعًا مأساويًّا لا يمكن أن الاستمرار فيه، نتيجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.وبحسب ما نقل موقع "تركيا الآن" عن التقرير، الذي جاء تحت عنوان "تحليل قطاعي لتأثير فيروس كوفيد-19 على اللاجئين في تركيا"، وأجري على 1162 شخص في 48 محافظة، يتعرض اللاجئين لمشاكل عديدة تتعلق بالتعليم والمأوى والنظافة، لافتا إلى أنه في حال تفشي الوباء أكثر من ذلك ستتوقف سبل عيش اللاجئين عن الاستمرار.وزاد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا من مأساة آلاف اللاجئين السوريين في البلاد، خصوصا مع استمرار أوامر الإغلاق هناك بسبب الوباء، وأشارت العديد من التقارير إلى أن غالبية اللاجئين في تركيا يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على الأجور اليومية لتغطية نفقاتهم، في ظل تجاهل الحكومة لهم.