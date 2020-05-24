ضبط 250 كيلو فسيخ فاسد في بورسعيد

وجهت إدارة التموين بمحافظة بورسعيد عدة حملات رقابية على الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين، في ظل اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وخاصة خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر.وأسفرت الحملات عن ضبط 250 كيلو جرام من الفسيخ منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى تم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.أوضحت إدارة التموين أنه فى حالة تعرض أحد الأشخاص للإصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ تكون الأعراض عبارة عن زغللة في العين، وازدواجية في الرؤية، وجفاف بالحلق، وصعوبة في البلع، وضعف بالعضلات، يبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وينتقل إلى باقي الجسم ويحدث ضيق بالتنفس وفشل في وظائف التنفس.وتبدأ الأعراض الأولى لهذا التسمم بالظهور بعد فترة من 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ الملوثويجب على المريض بالتسمم التوجه فورا لأقرب قسم طوارئ، مشددا على أن التهاون قد يتسبب في وفاة المريض.