إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام أحد مصانع الأسمنت اتجاه بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "أحمد سيد صالح 25 سنة، طالب، مصابا بجرح قطعي بالوجه 4 سم، منى خيري أحمد 30 سنة، ربة منزل، كرولس شحاتة خلف 22 سنة طالب، حسن حمدي حسن 26 سنة عامل، خلود محمد هارون 4 سنوات، خالد محمد هارون 5 سنوات، هشام هاشم إبراهيم 39 سنة، هشام فواد البساوي 57 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم".تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.