هدوء بمقابر أسوان بعد سنوات من زيارتها كطقس في الأعياد

على الرغم أن زيارة القبور من العادات الأصيله لأهالي أسوان، التى يحرص على تأديتها الأهالي منذ سنوات طويلة، خلال أولى أيام الأعياد، إلا أن أختلف تطبيق هذه العادة كثيرًا هذا العام تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سادت حالة من الهدوء في جميع المقابر، وعدم تواجد أي شخص مقارنة بالسنوات الماضية، التى كانت تمتلئ بالأهالي، الذين يحرصون على توزيع الرحمات على المتواجدين للدعوة للميت، والتي من أبرزها'' الفاكهة، والمخبوزات المتعددة''، ولكن تفشي الفيروس كان سببًا رئيسيًا لحرمان الأهالي من تأدية طقوس العيد.ومن جانبه تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى تم إقرارها من خلال التواجد الميدانى لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، بالإضافة إلى الإنتشار الشرطى بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان والتأكيد على غلق الإتجاه الغربى لكورنيش النيل بالمدن السياحية لمنع أى تجمعات، بجانب منع زيارة المقابر، علاوة على غلق المواقف الداخلية والأقاليم، وأيضًا وقف كامل لسيارات وأتوبيسات السيرفيس والنقل العام بين المدن ومع المحافظات الأخرى.وشهدت كافة الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمقابر بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان، بالتزامن مع أولى أيام عيد الفطر المبارك، إلتزام كامل من المواطنين بعدم التجمعات، وذلك وتفعيلًا لحزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرًا لمجابهة فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد.