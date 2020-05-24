رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. 40 عاما على تأسيس أسقفية الشباب

الأحد 24/مايو/2020 - 02:59 م
الانبا موسى
الانبا موسى
ماريان رسمى
طباعة
تحتفل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد 24 مايو، بمرور 40 عامًا على تأسيسها، كما تحتفل بمرور ٣٥ عامًا على إطلاق فعاليات مؤتمرات أسقفية الشباب التي تشمل سنويًا ما يقرب من 26 مؤتمرًا لجميع المراحل العمرية وتشارك خلاله جميع الكنائس بالإيبارشيات المصرية.

الأنيذكر أن الانبا موسى الأسقف العام للشباب هو أول من أسس الأسقفية وسيم لها أسقفًا، وصارت الأسقفية من الأماكن العريقة في الكنيسة التي تضم عدة أنشطة متنوعة.

وقال القس يوحنا وفقي، كاهن بأسقفية الشباب، في العام الحالي 2020، تحتفل أسقفية الشباب بمرور 40 عامًا على سيامة الأنبا موسى أسقفًا عامًا للشباب، وتأسيس الأسقفية.

وأضاف "وفقي" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،:عُرف الطبيب إميل عزيز "الأنبا موسى فيما بعد"، كشماس مُكرس للخدمة في الكنسية، فكان يقضي كل وقته في الخدمة ما بين الافتقاد وكتابة المقالات الروحية أو الرد علي استفسارات الشباب الكنسية والروحية على هيئة خطابات أو مقالات في المجلات الكنسية ثم التحق بالدير ليصبح اسمه "أبونا انجيلوس البرموسي" ولعل سبب إطلاق هذا الاسم عليه لمحياه الهادئ الملائكي فكلمة أنجيلوس Άγγελος هي في الأصل كلمة يونانية معناها ملاك.

وتابع: " في الدير استمر الراهب الملائكي في الخدمة، فقد فتح أبواب الدير للشباب الطالبين لفترة خلوة روحية هادئة كنوع من الاعتكاف لترتيب الأفكار أو التقرب إلي الله، فكان الراهب أنجيلوس (الأنبا موسى) يحسن استقبالهم مقدمًا لهم شكلًا محبوبًا لرجل الدين الذي تدفعه أبوته لاجتذابهم، متفهمًا تقلبات مراهقتهم ومنتصًا لآلامهم ومشاكلهم.


واستكمل: "في عام ١٩٨٠ عندما أراد قداسة البابا شنودة الثالث تأسيس أسقفية تهتم بالشباب خصيصًا وتعني بخدمتهم روحيًا واجتماعيًا كان الأب أنجيلوس البرموسي، "الأنبا موسى" هو المختار لهذه المهمة.

وقام بسيامته أسقف باسم الأنبا موسي ليكون الاسقف المؤسس لأسقفيه الشباب، وبدأ العمل كعادته مبكرًا نشيطًا مبدعًا يجمع حوله كل الطاقات الشابة يكتشفها ويغذيها ويطورها ويقدمها طاقات فاعلة في المجتمع سواء في المجتمع الكنسي أو علي الصعيد الوطني وأيضا الدولي.

موضوعات متعلقة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

الصور

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية