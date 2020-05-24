استلام 3 ملايين طن قمح خلال 37 يومًا من بدء التوريد

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة، يفيد بأنه قد تم استلام 3 ملايين طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي.وأكد وزير التموين استمرار عملية توريد القمح المحلي بجميع لجان ومواقع الاستلام، في كل محافظات الجمهورية وذلك اعتبارًا من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك.وشدد "المصيلحي" على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام الوزارة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديريات، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.