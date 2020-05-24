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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط ربع طن فسيخ فاسد فى بورسعيد

الأحد 24/مايو/2020 - 02:38 م
فسيخ فاسد
فسيخ فاسد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأحد، على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، حرصًا على صحتهم.

وأسفرت الحملة التي قادها مجدي الخضر، وكيل المديرية، عن ضبط ربع طن فسيخ غير صالح للاستهلاك بنطاق المناخ قبل ترويجها للبيع للمواطنين في العيد.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحضر والعرض على النيابة، ومواصلة الحملة لجهودها لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أصحابها.

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