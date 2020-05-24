«احنا بتوع الأتوبيس».. سائقو النقل العام يخاطرون بأوراحهم في عزّ الجائحة

صلاح: "دورنا لا يقل أهمية عن الأطباء والممرضين"



عبدالوهاب: "نحن أكثر فئة معرضة للعدوى في الوقت الحالي"



أحمد: "شغالين بكامل طاقتنا عشان دورنا مهم في الفترة دي"



عبدالرحمن: "نطالب بقياس حرار سائقي النقل العام"



لا يخلو يوم إسلام صلاح، 31 عامًا، سائق نقل عام، من الخوف والقلق الذي بات يراوده دائمًا، بسبب تعامله اليومي مع آلاف المواطنين، ورغم ذلك تمسك بأن يظل واحدا من أفراد الجيش الأزرق، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.صلاح يعمل سائق أتوبيس نقل عام يحمل رقم (١١٢٤)، الذي يسير به يوميًا من منطقة المرج الجديدة إلى شارع التسعين بالتجمع الخامس جنوب القاهرة، ويجبره ذلك على التعامل اليومي المباشر مع كثير من المواطنين لاسيما في التعاملات النقدية.ومع اشتداد جائحة كورونا في مصر، حذرت منظمة الصحة العالمية من التلامس وخطورته في نقل العدوى، كذلك من خطورة التعامل النقدي، ورغم ذلك لم يتوان سائقو النقل العام عن تأدية عملهم، برغم المخاطر التي يتعرضون لها بسبب تعاملهم اليومي والنقدي مع المواطنين."الدستور" كانت مع سائقي النقل العام لإبراز دورهم المهم في تلك المرحلة، بعدما أطلق عليهم جيش مصر الأزرق، وكيف يتم تعقيمهم وتعقيم وسائل النقل الخاصة بهم من قبل هيئة النقل العام المصرية؟ وكيف يقضون يومهم في ظل الجائحة.قال صلاح سائق النقل العام: "إحنا بنتشتغل في أصعب ظروف خاصة بكورونا والعدوى، وبيتم تشغيل ورديتين، ومفيش أي تخفيض في أعداد سائقي الأتوبيسات أو الكمسرية وشغالين من أول أزمة كورونا بكل طاقتنا".وأضاف: "الوردية الأولى من 6 صباحًا لحد 12 ظهرًا، والتانية من 12 ظهرًا لحد 7 مساءً، وبيتم تعقيم الأتوبيس الصبح في الجراج على الأبواب والمواسير مكان إيد الركاب، وبيتوزع علينا كمامات وبناخد المعقم الشخصي بين كل فردة ومحطة بعقم نفسي، وشغالين وبناخد كل الاجراءات الاحترازية بتاعتنا".وأوضح: "ساعة الفطار في الوردية التانية بيتم توزيع وجبات علينا عشان الصيام والفطار من هيئة النقل العام خاصة بالسائقين والمحصلين، عشان بنفطر في الشارع، وبنفضل شاغلين لحد قبل الحظر بساعة، لكن ملتزمين بالحظر عشان الناس تلتزم".وتابع: "رغم جهودنا لكن إحنا خايفين من العدوى وخصوصًا على أهالينا، إحنا كسائقين مش بنسلم على بعض حتى في الجرج ولا على أولادنا، خوف وحرص على بعض لأننا أكتر فئة معرضة للعدوى أكتر من سواق المترو ولا القطر لأن دول لهم كابينة لوحدهم غير الأتوبيس بيتعامل مع مئات البشر".ورأى: "دورنا لا يقل أهمية عن دور الأطباء والممرضين؛ لأننا بنتعامل مع المرض مباشرة ومفيش حد خد إجازة، غير أن الطبيب بيكون عارفة الحالة دي مصابة بالفيروس ولا لا، وبيقدر ياخد حرصه لكن إحنا بنتعامل مع ركاب مش عارفين دول عندهم المرض ولا لا".وأضاف: "قبضنا زاد من 25% إلى 50% نسبة بناخدها من الإيراد اليومي اللي بنطلعه يعني حوافز على التذكرة، ومفيش بدل عدوى بنطالب بأن يكون فيه بدل عدوى لينا لأننا معرضين للعدوى من أي شخص بيركب وإحنا مش عارفين هل هو مصاب ولا خالط حد مصاب".عبدالوهاب رضوان، 55 عامًا، سائق نقل عام في منطقة القاهرة، والذي لم يتوان عن تأدية عمله كسائق إتوبيس نقل عام في ظل تلك الظروف، وذلك برغم خوفه من التعامل اليومي المباشر مع المواطنين لاسيما في التعاملات النقدية التي تعرضه للعدوى.وأضاف: "عمال النقل العام لهم دور بطولي في مواجهة هذه المحنة أو الأزمة التي تمر بها البلد، واستجابوا لنداء الوطن ونفذت قرارات الحكومة، عندما صنفهم من الجهات الخدمية المستثناة من الحظر لضرورة تواجدها في الشارع حتى تقوم بدورها الوطني كما هو المعتاد في المناسبات الوطنية والأزمات"."أثبت عمال هيئة النقل العام بالقاهرة أنهم لايقلون أهمية عن الجيش الأبيض، ورغم عدم تقديرنا ماديًا كما ينبغي إلا إننا بسبب الدور البطولي اللي عملناه بقى اسمنا الجيش الأزرق، بسبب لون الأتوبيس".وتابع: "بنفضل نشتغل من الصبح لحد قبل مواعيد الحظر بساعات قليلة، وفيه مننا عمله بيستمر بعد الحظر بمدة قليلة عشان المواطنين اللي في الشارع، وفيه مننا ناس مغتربة بتسافر وتيجي كل يوم وده بيعرض حياتهم لخطر العدوى".واستكمل: "إحنا مستمرين في العمل حتى بعد أزمة كورونا وزيادة الأعداد، ورغم أن هيئة النقل منعت الأتوبيسات اللي بتوصلنا مكان سكنا، ورغم ضعف الإيرادات بسبب الحظر ورمضان وقلة الركاب، اللي هي أساس الحوافز بتاعتنا، لكننا مستمرين في العمل عشان دي أزمة بتمر بيها البلد".وطالب عبدالوهاب، هيئة النقل العام، بدعم السائقين ماديًا حتى لا يتأثرون بضرر قلة الركاب والجائحة: "تقوم هيئة النقل باتخاذ كل الاجراءات الوقائية والاحترازية؛ تفاديًا لوقوع أي إصابات بين العمال بالذات وهم متواجدون بالشارع في كل مكان، وبيتم توفيرالكمامات والجوانتيات والكحول".أما عن الأجور قال: "الأجور أصبحت ضعيفة بسبب قلة الإيراد وقلة الركاب في ساعات الحظر ورمضان، ولا يوجد لنا بدل عدوى، رغم إننا معرضون في أي وقت للعدوى من فيروس كورونا، لأننا بنتعامل مع فئات شعب مختلفة ومجهولة بالنسبة لينا منعرفش مين مصاب أو مين خالط حد مصاب، ولا نعرف مين فينا اتعدى".أحمد عبدالجابر، 32 عامًا، سائق نقل عام على خطب المنيب الجيزة، قال: "إحنا لحد دلوقتي رغم زيادة أعداد الإصابات شغالين باستمرار وبكامل طاقتنا ومش بناخد أي أجازات، والأتوبيسات شغالة بقوتها كلها، علشان نخفف الازدحام الشديد للركاب، ونعمل مسافات بينهم في الأتوبيس الواحد حفاظًا على صحتهم أو أنهم يتعدوا".وأضاف: "دور سواق الحكومة بيظهر وقت الشدة والأزمة، وأنه رغم الظروف اللي بتمر بيها البلد والعالم وخوف كل الناس من العدوى وبقائهم في البيوت، إلا إننا بنسيب بيتنا وأهلنا وبنروح الشغل".تابع: "مستمرين في العمل بكل الأعداد وضخ أعداد زيادة من الأتوبيسات مش بس لأنه أكل عيشنا ولكن عارفين أن دورنا مهم ومفيش بديل عن تواجدنا؛ لأن إحنا وسيلة النقل الوحيدة العامة قدام المواطن بجانب المترو والقطارات، وبناخد إجراءات الحماية والوقاية، وبيتم تعقيم الأتوبيس من هيئة النقل العام، وتوزيع كمامات وكحول على السواق قبل ما يطلع".واستطرد: "أجورنا قلت بعد ما نسبة الركاب قلت بسبب الحظر ورمضان وخوف الناس من النزول، لأن إحنا بجانب الراتب الأساسي بتاعنا لينا حوافز بتطلع على نسب التذكرة والتعداد اليومي اللي بنحققه".لدى أحمد زوجة وثلاثة ابنائهم يتركهم كل صباح وهو يشعر بالخوف من أن يعود لهم مصاب بالفيروس: "بحاول أتجنب التعامل معاهم دايمًا ومش بسلم على أولاد ولا مراتي بخاف أكون أتعاملت مع حد من الركاب مصاب بالمرض واتنقالي ولسه مش عارف، وبنطالب يكون فيه أجهزة قياس حرارة على سوائقين النقل العام".عبدالرحمن رجب، 36 عامًا، سائق نقل عام بمنقطة الجيزة، قال: "نحن نؤدي دور محفوف بالمخاطر ورغم كدة متمسكين بأداء دورنا لأنه دور مهم وجوهري، ولا يقل عن دور الأطباء لأننا زيهم بنتعامل مع المرض مباشرة، وممكن يكون فيه مريض من الركاب ومحدش يعرف".أضاف: "بنطالب بإجراءات حماية أكتر من كدة، خصوصًا الأيام الجاية مع زيادة أعداد الإصابات، ويكون فيه تعقيم ثابت في كل محطة يقف فيها السواق يتعقم ويكمل خط سيره، ويتعمل لينا مسح شامل عشان نتأكد هل اتنقل لينا المرض الفترة دي ولا لا".وتابع:"ولازم يتقاس لينا الحرارة قبل ما نطلع وبعد ما نرجع عشان ممكن نتعدي أو نكون مصدر عدوى للناس اللي بتركب معانا، خصوصًا الكمسرية اللي بيتعامل مع الناس مباشرة وفيه تعاملات بالفلوس، ممكن يكون مصاب ويعدي راكب".وأوضح: " منطقتنا القاهرة والجيزة حوالي 28 جراج ممكن يحطوا دكتور في كل جراج يعمل مسح حرار لكل سواق قبل ما يخرج وقبل ما يمشي عشان أهله محدش فيهم يتنقل ليهم المرض، لأن محدش عارف مين مصاب ومين سليم وإحنا بنتعامل مع فئات الشعب كله".واختتم: "ولا بد من زيادة الأجور إحنا كان بيطلع لينا نسبة كويسة وحوافز من عدد التذاكر اللي بيتم تحصيلها في اليوم الواحد من الإيراد اليومي، لكن بسبب رمضان والحظر وخوف الناس من العدوى قلت الركاب، وإحنا حاليًا في أدنى إيراد يومي لينا لأن الأزمة قللت عدد الركاب ومفيش لينا بدل عدوى رغم إننا معرضين للعدوى في أي وقت".