التحفظ على 2440 عبوة كمامة ومطهرات مجهولة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 2440 عبوة كمامة ومطهرات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، لحجبه عن التداول كمية من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر.تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 2440 عبوة "مطهرات، كمامة" مجهول المصدر، بقصد رفع أسعارها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.