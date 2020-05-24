محافظ الإسماعيلية يتعهد بفرصة عمل لأحد أبطال «ملحمة البرث»

كرم اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، ابن محافظة الإسماعيلية البطل إبراهيم فتحى محمد إبراهيم عميرة، وشهرته "إبراهيم عميرة" أحد الجنود البواسل الناجين من واقعة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرض له كمين البرث فى عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسى بشمال سيناء، ونجح فى قتل عدد كبير من التكفيريين والإرهابيين فى معركة كمين البرث بعد تعرضه لإطلاق نار فى قدمه، وعودته للخدمة بعد تماثله للشفاء ليكمل فترة تجنيده وخدمته العسكرية.وكان محافظ الاسماعيلية قد استقبل البطل إبراهيم عميرة، بمكتبه فى أول أيام عيد الفطر المبارك فى حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، وفتحى محمد إبراهيم عميرة والد البطل.والبطل ابراهيم عميرة،"22 سنة"، من أبناء قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية وحاصل على دبلوم تجارة وأنهى خدمته العسكرية فى 1 سبتمبر 2018، وقد وعد المحافظ بتوفير فرصة عمل للبطل وتخصيص وحدة سكنية له من مشروعات الإسكان.جاء هذا بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بعد أن رصدت على وسائل التواصل الاجتماعي طلب توفير فرصة عمل للبطل.