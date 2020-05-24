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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة السيسي لأبناء الجالية بمناسبة العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 02:23 م
السيسي
السيسي
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نقل السفير أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأحد: إن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة لأبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك قال فيها "أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والرخاء".

وأكد السفير مشرفة أن السفارة المصرية تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن خالص التهاني لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن السفارة تتابع أحوال الجالية المصرية في كافة الولايات الجزائرية في ظل أزمة فيروس كورونا وتحرص على التواصل معهم سواء عبر الهاتف أو عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

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