منع أتوبيسات الرحلات خلال أيام العيد فى السويس

أغلقت محافظة السويس منفاذها أمام أتوبيسات الرحلات والنقل الجماعي، خلال أيام إجازة عيد الفطر، منعًا لأي تكدس، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، إنه تم السماح باستقبال نزلاء للفنادق التي حصلت على شهادة الصلاحية الصحية من لجنة مشكلة من السياحة والصحة، مع التزامهم باشغال ٢٥% فقط من طاقة الفندق.وتشهد السويس حالة من الهدوء منذ صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، والتزم معظم المواطنين بالبقاء في المنازل، نتيجة إغلاق الحدائق والمتنزهات وكورنيش السويس، وفقًا لحزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.