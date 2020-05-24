ماكيت مصغر لـ«مربع البرث».. ومنفذه: سأهديه لنجلي «منسي ودبابة»

لم تكن بطولة أسطورة القوات المسلحة العقيد أحمد صابر المنسي، مجرد حكاية درامية كغيرها من الأعمال الأخرى، إلا أنها كان لها دور كبير في تقوية دوافع الحب والانتماء للعديد من الشباب، ليصبح مثالًا بارزًا يقتدون به، ومع عرض مسلسل الاختيار على الشاشات التليفزيونية، والتعرف على الأماكن والمواقع التي كان يعيش بها الكتيبة رقم 103، وخاصة موقع مربع البرث، الذي استشهد به البطل وعدد كبير من فريقه، قرر «خالد العطار» أن يقدم عملًا فنيًا يجسد تلك الموقعة المهمة التي كان لها تأثير خاص على المصريين ولكن بطريقته الخاصة عن طريق مصغر لـ«مربع البرث».يقول خالد العطار، مدرس كيمياء، ويبلغ من العمر 27 عامًا، إن لديه هواية تصميم الأشكال المصغرة والمعروفة باسم ''الماكيت'' لسيارات ودبابات القوات المسلحة وهو في المرحلة الإعدادية، ومع مرور الوقت نمت هذه الموهبة بداخله بشكل كبير، من عشقه لبطولات الجيش، ومشاهدته لأفلام الأكشن والحروب، ليصمم الكثير من الماكيتات، على مدار السنوات الماضية.وأضاف لـ« الدستور»، أنه مع بدء عرض مسلسل الاختيار في شهر رمضان، كان يحرص على مشاهدته يوميًا ولكن ليس بالمشاهدة العادية، فكنت أفكر كيف أصمم جزءا من المسلسل ولكن لم أكن أعرف ما يمكن أن أقدمه، ومع بداية حلقات الوصول لمربع البرث، طرأت في ذهني الفكرة على الفور وهي تصميم ماكيت مصغر لمربع البرث الشاهد على تضحية الشهداء؛ أبطال منسي الذين قدموا حياتهم في سبيل الوطن.وتابع: بدأت في تجهيز عمل الماكيت، حيث استخدمت في صناعة مجسم الكمين الورق المقوي، لتصميم شكل الكمين بنفس صورته على الحقيقة، ليكون صورة مصغرة منه، بالإضافة إلى تزويد الكمين بعدد من السيارات التي كانت في مقدمة الكمين، والتي استعنت بها من وكنت قد صممتها من قبل بتقنية 3D، كما تم تزويده بالدبابات في المقدمة.وأوضح أن الماكيت استغرق يومين من العمل ليكون بذلك الشكل، حيث تم تصميمه على مساحة 30 سم طول، و15 سم عرض، كما حرص على أن يكون بنفس شكل الكمين الأصلي، وشكل الرمال والأشجار من حوله، بالإضافة إلى وقوف سيارات الجيش، والتي لا يزيد حجمها على 7 سم ومصنوعة من البلاستيك، "قمت بتصميم السيارة على الكمبيوتر، ويتم تجميعها على ماكينة 3D، يستخدمها طلاب كليات الهندسة في عمل مشاريع التخرج".وأشار إلى أن مسلسل الاختيار وقصة الشهيد منسي ليست قصة عادية بل ملحمة وطنية، وعلى المستوى الشخصي وقبل عرض المسلسل وأنا أعشق الشهيد منسي، وكنت أفكر كيف أقدم شيئا عن بطولات الجيش من خلال فني الذي أتقنه، ولذلك ومع مشاهدة المسلسل زاد شغفي بتقديم عمل عن الأبطال، والذي ترجمته بتصميم ماكيت مربع البرث، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من عمل الماكيت وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي، نال إعجاب الكثير وتداوله العديد من رواد « فيس بوك» وأثنى عليه الكثير.واختتم خالد حديثه، بأنه يعمل الآن على تصميم قطعتين من الماكيت ليهديها إلى ابن الشهيد أحمد منسي، وابن الشهيد خالد مغربي" دبابة"، والتي أقوم بتنفيذها الآن لأتواصل معهم وأهديهم الماكيت كذكرى لتلك الملحمة البطولية التي ضحى فيها الأبطال.