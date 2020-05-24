إدوارد: محمد سامي شربني شخصية «عبدالمحسن» كويس (فيديو)

قال الفنان إدوارد إن دور "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" عمل حالة من النجاح أول مرة يشعر بها فى الشارع المصرى والوطن العربى كله.وأضاف إدوارد، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "الجماهير تنادينى فى الشارع بـ عبد المحسن"، موضحا أنه حاول التقرب إلى الشخصية من خلال المذاكرة الجيدة مع اتباع تعليمات قائد العمل المخرج محمد سامى.وأشار إلى أن كل الفضل يعود إلى رؤية المخرج في العمل وتوجيهاته واهتمامه بأدق التفاصيل، معقبا "محمد سامى شربني الشخصية كويس".وأكد أن المخرج أجرى حوارًا هاتفيًا معه قائلًا: "لو جابولى مين محدش هيعمل الشخصية غيرك"، لافتًا إلى أن الشخصية مركبة بين الطيبة وعدم المسئولية والخوف والشر والسلبية.وأشار إلى أن السيناريو يصور الشخصية على أنه شخص جبان يفضل الخوف والرعب حتى سيطر عليه فى النهاية وتملك منه الضعف والموت.وأكد أن الفنان محمد رمضان نجم كبير كان يسعى لنشر الطاقة الإيجابية داخل "اللوكيشن"، معقبا: "محمد رمضان كلمنى وقالى أنت فنان عظيم".