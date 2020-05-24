شفاء 14 مصابًا بكورونا في سوهاج

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، شفاء 14 حالة مصابة بفيروس كورونا، من مستشفى العزل بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط عقب تماثلهم للشفاء وإجراء التحاليل اللازمة.وأضاف المصدر أن المتعافين جميهم من قرية باجا التابعة لمركز سوهاج وأنه جارٍ انتهاء إجراءات الخروج من مستشفى العزل.وبذلك ترتفع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمحافظة سوهاج، والتي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 45 شخصًا حتى الآن.