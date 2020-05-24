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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصيف بلطيم خال من المصطافين في أول أيام العيد بكفر الشيخ (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 02:19 م
مصيف بلطيم
مصيف بلطيم
عمرو الشامي
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قال المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه يتابع استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال على الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات.

كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الإغلاق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، والمنتزهات والحدائق العامة، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والإنقاذ النهري.

من جهته أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

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