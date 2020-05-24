الإفراج عن 5532 سجينًا بمناسبة عيد الفطر

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارًا بالإفراج عن 5532 من نزلاء السجون وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لقراري رئيس الجمهورية رقمي (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الفطر المبارك) لعام 2020.وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، إذ انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 5532 نزيلًا.يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.