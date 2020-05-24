عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة ترصد خلو كورنيش الإسكندرية من المواطنين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر.وقالت سارية ياسين، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن كوبري ستانلي مغلق ويخلو تمامًا من المواطنين، والمواطنين غير مسموح لهم بالمرور لشارع الكورنيش، كما أن جميع الطرق المؤدية للكورنيش مغلقة للمواطنين باستثناء بعض الفئات المحدودة جدًا المسموح لها بالمرور.وأشارت إلى أن هناك إجراءات مشددة لمرور المواطنين لمنع اكتظاظ المواطنين للتنزه على الكورنيش والحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت أن جميع الحدائق العامة والمتنزهات الهامة وقصر المنتزه والمطاعم والمواصلات العامة بالإسكندرية مغلقة تمامًا أمام المواطنين.وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.