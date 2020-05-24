رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لقطات مصورة ترصد خلو كورنيش الإسكندرية من المواطنين

الأحد 24/مايو/2020 - 01:43 م
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
ياسمين عباس
طباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة ترصد خلو كورنيش الإسكندرية من المواطنين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر.

وقالت سارية ياسين، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن كوبري ستانلي مغلق ويخلو تمامًا من المواطنين، والمواطنين غير مسموح لهم بالمرور لشارع الكورنيش، كما أن جميع الطرق المؤدية للكورنيش مغلقة للمواطنين باستثناء بعض الفئات المحدودة جدًا المسموح لها بالمرور.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات مشددة لمرور المواطنين لمنع اكتظاظ المواطنين للتنزه على الكورنيش والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن جميع الحدائق العامة والمتنزهات الهامة وقصر المنتزه والمطاعم والمواصلات العامة بالإسكندرية مغلقة تمامًا أمام المواطنين.

وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية

الحلقة 27 من رواية «الصديق أبوبكر بعد الخلافة»

الحلقة 26 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1